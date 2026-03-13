TFF Tarihinde İlk Kadın Hakem Görevlendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 26. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Bu listeyle birlikte, lig tarihinin önemli bir nadirligini de gerçekleştirmiş oldu.

İLK KADIN HAKEM UNVANI

FIFA kokartına sahip olan Asen Albayrak, Göztepe ile Alanyaspor karşılaşmasında orta hakem olarak görev alacak. Albayrak, böylece Süper Lig tarihinde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem unvanını kazanacak. TFF, geçmişte 2022 yılında üç kadın hakemi Süper Lig maçlarında dördüncü hakem pozisyonunda görevlendirmişti.