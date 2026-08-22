23 Ağustos 2026 İstanbul’da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı? Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu Öncesi Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar Listesi (Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş)

23 Ağustos Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta bazı yollar araç trafiğine kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ilçedeki belirlenen güzergahlarda saat 07.00’den etkinlik bitimine kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Vatandaşlar için alternatif güzergah olarak Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı belirlendi. Pazar günü trafiğe kapalı olacak yolların listesi ve uygulama saatleri şu şekilde netleşti.

KAPATILAN GÜZERGAHLAR VE UYGULAMA SAATLERİ

Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu kapsamında 23 Ağustos Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren trafik düzenlemesi başlayacak. Saat 07.00 itibarıyla Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş’taki belirlenen yollar araç geçişine kapatılacak. Kapatma işlemi, yarış programının tamamlanmasına kadar sürecek ve bu süre boyunca sürücülerin kapalı güzergahlara girmemesi gerekiyor. Yetkililer, etkinlik süresince trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağını ve sürücülerin uyarı levhalarını dikkate alması gerektiğini aktardı.

ALTERNATİF GÜZERGAH OLARAK KULLANILACAK CADDELER

Trafiğe kapatılan bölgelerde ulaşımın aksamaması için sürücülere farklı güzergahlar önerildi. Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri alternatif yol olarak kullanılabilecek. Ayrıca Tarlabaşı Bulvarı’nın da bu süreçte rahat bir ulaşım imkanı sunduğu belirtildi. Sürücülerin, kapalı yolların bulunduğu ilçelerde bu alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle duyuruldu.