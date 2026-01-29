26 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Sürüyor

26-ilde-gocmen-kacakciligi-operasyonu-suruyor

Göçmen kaçakçılığı organize suçlarına geçit yok. Gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde 171 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, organizatörlerden 59’unun tutuklandığı, 21’inin ise adli işlemlere tabi tutulduğu bildirildi.

171 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık. 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da insansız hava araçları ile hava destekli, il jandarma komutanlıkları ve Jandarma komando timleri tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.

HEM SAHADA HEM DE HUKUKİ ZEMİNDE GÜÇLÜ MEKANİZMALAR İŞLİYOR

Göç yönetiminin güvenlik boyutu, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinde hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına bağlı kalınarak gerçekleştirilen etkin çalışmalardan oluşuyor. Bu kapsamda, modern teknolojiler ve gelişmiş izleme-denetim sistemleri kullanılarak yasa dışı göç rotalarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki alanda güçlü ve caydırıcı mekanizmalar uygulanıyor. Emeği geçenler tebrik ediliyor.

