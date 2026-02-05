Ufuk Özkan Organ Nakli Ameliyatından Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

ufuk-ozkan-organ-nakli-ameliyatindan-sonra-ilk-aciklamasini-yapti

“Geniş Aile” dizisi gibi pek çok projede yer alan Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye yatırıldı ve organ nakli gereksinimi ortaya çıktı. Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı.

UFUK ÖZKAN’DAN İLK PAYLAŞIM

Özkan, süreç ile ilgili ilk videolu paylaşımını yaparak şu sözleri dile getirdi: “Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardı. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevenim olduğunu düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz.”

DONÖR İLE YAKINLIK İLİŞKİSİ

Ünlü oyuncunun donörü, eski çalışma arkadaşı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık oldu. Operasyon sonrasında her iki ismin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

AİLEDEN GELEN AÇIKLAMA

Umut Özkan, kardeşi Ufuk’un ameliyatı sonrası yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde ameliyatımız tamamlandı” şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIMDAN NORMAL SERVİSE GEÇİŞ

11 saatlik operasyon sonrasında yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık, bugün normal servise çıkartıldı. Umut Özkan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına, “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu ekledi.

