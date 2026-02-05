Marius Borg Høiby Mahkemede Gözyaşlarıyla İfade Verdi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme karşısına çıktı. Høiby, hakkında öne sürülen iddiaları reddederek, cep telefonundaki görüntülerin rıza dışı bir ilişkiyi yansıtmadığını savundu.

38 AYRI SUÇLAMAYLA YÜZ YÜZE

29 yaşındaki Høiby hakkında toplamda 38 ayrı suçlama mevcut. En ağır suçlamalardan biri nedeniyle mahkumiyet alması durumunda uzun süren bir ceza ile karşılaşabileceği bildiriliyor. Høiby, annesinin 2001 yılında Haakon ile evlenmesinin ardından kraliyet ailesinin bir üyesi haline gelmişti.

KISMI SUÇ KABULÜ: ‘BAZILARINI KABUL EDİYORUM’

Duruşmanın başladığı Salı günü, sanık cinsel saldırı ve aile içi şiddet suçlamalarını kesin bir şekilde reddetti. Ancak Norveç hukukunda mümkün olan “kısmi suç kabulü” kapsamında ağır yaralama ve tehlikeli davranış suçlamalarının bazılarını kabul etti. Ayrıca, hız sınırını aştığı gibi bazı hafif suçları işlediğini de itiraf etti.

Mahkeme salonunun basın mensuplarıyla dolu olduğunu kaydeden Høiby, kamu önünde büyümenin hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Gözyaşları içinde, “Üç yaşından beri basının içindeyim. Sürekli tacize uğradım,” dedi.

ALKOL VE İLAÇ İTİRAFI

Høiby, ağır ilaçlar kullandığını belirterek, annesinin oğlu olarak tanınmasının üzerindeki baskıyı artırdığını savundu. Yaşadığı psikolojik sorunlara dikkat çekerek, “Çok fazla alkol, çok fazla seks… Çok az kişi benim yaşadığım hayatı anlayabilir,” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER DAVANIN MERKEZİNDE

Savcılık, Høiby’nin bazı cinsel saldırıları cep telefonuyla kaydettiğini belirtirken, sanık bu görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ve rıza dışı bir eylem içermediğini öne sürdü: “Eğer bir saldırıyı gösteren bir materyalim olsaydı, onu asla saklamazdım.”

2018’DEKİ PARTİ VE GİZLİ OTURUM

Çarşamba günkü duruşmada, 2018 yılında Oslo yakınlarındaki kraliyet konutunun bodrumunda gerçekleşen bir parti sonrasında yaşandığı iddia edilen olayın detayları ele alındı. Savcılık, bilinci kapalı bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirildiğini ve bunun kaydedildiğini öne sürdü. Video, kapalı oturumda izlendi.

MAĞDURUN İFADESİ: “RIZAM YOKTU”

Kimliği gizli tutulan mağdur, videodan polisin kendisini aramasıyla haberdar olduğunu belirtti. Kayda alınan cinsel eyleme rıza göstermediğini ifade eden mağdurun, olay sırasında karar verecek durumda olmadığı öne sürüldü.

DAVA MART’A KADAR SÜRECEK

Høiby’nin yargılandığı davanın 19 Mart’a kadar süreceği tahmin ediliyor. Süreç, Norveç’te kraliyet ailesine yönelik güvenin sorgulandığı bir dönemde geniş yankı uyandırdı.

EPSTEIN İDDİALARI VE ERTELEME KARARI

Dava devam ederken, Veliaht Prenses Mette-Marit’in ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Saray, Mette-Marit’in planlanan özel yurt dışı ziyaretini süresiz olarak ertelediğini kamuoyuna duyurdu.

MONARŞİYE DESTEK GERİLİYOR

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, monarşiyi destekleyenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 61’e gerilerken, cumhuriyet isteyenlerin oranı ise yüzde 27’ye yükseldi. Avrupa’nın en yaşlı hükümdarlarından Harald V’in sağlık sorunları ve aile içi tartışmalar da monarşi üzerindeki baskıları artırıyor.