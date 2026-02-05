İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Epstein Açıklaması Geldi

İNGİLİZ KRALİYETİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prens Edward, kardeşi Prens Andrew’un adı Jeffrey Epstein belgeleri arasında geçmesine dair kamu önünde konuşan ilk aile üyesi oldu. Edward, mağdurların her zaman anılması gerektiğinin altını çizdi.

YENİ BELGELER GÜNDEME GELDİ

Bu ayın başında Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein’a ait 3,5 milyon yeni belgenin detaylarını kamuoyuna sundu. Belgelerde, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un isimleri sıklıkla yer alıyor. Ayrıca, Andrew’a ait olduğu iddia edilen tartışmalı bir fotoğraf ve istenmeyen yakınlaşma iddialarına dair bilgiler de belgelerde mevcut.

SÜREKLİ YALANLAMA GELİYOR

65 yaşındaki Prens Andrew, kendisine yöneltilen suçlamaları uzun süredir “kesin bir dille” reddediyor. Avukatları, Epstein belgelerinde adının geçmesinin, suç faaliyetlerinden haberdar olduğu anlamına gelmediğini öne sürüyor.

DUBAI’DE AÇIKLAMALAR YAPTI

Prens Edward, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Dubai’de basının sorularına yanıt verdi. Edward, “Buraya gelenler eğitimi ve geleceği konuşmak için geldi. Ancak her zaman mağdurları hatırlamak çok önemli” şeklinde konuştu.

DAVET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Belgelerde, Andrew’un Epstein’ı Buckingham Sarayı’na davet ettiğine dair yazışmalar ile Rus bir kadınla buluşma teklifine ilişkin kayıtların yer aldığı görülüyor. Prens Andrew, bu iddialarla ilgili halkı bilgilendirecek yeni bir açıklama yapmadı.

UNVANLARI GERİ ALINDI

Andrew, Epstein mağduru olduğunu belirten Virginia Giuffre’nin anı kitabında yer alan suçlamaların ardından, kraliyet görevlerinden uzaklaştırılıp unvanları geri alınmıştı. Aynı zamanda Windsor’daki konutunu terk etmesi talep edilmişti.

SARAYDAN DESTEK MESAJI PAYLAŞILDI

Bu karar sonrasında Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla adına bir açıklama yaparak, “Majesteleri, her türlü istismarın mağdurları ve hayatta kalanlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulamak ister.” ifadesini paylaştı.

MONARŞİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesi, Kraliyet Ailesi üzerindeki kamuoyu baskısını artırdı. Uzmanlara göre, Prens Edward’ın açıklaması, sarayın bu meseleyi yönetmeye çalıştığının ilk işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.