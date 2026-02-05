Bitcoin Fiyatı 70 Bin Doların Altına Düştü

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER KRİPTO PAZARINI ETKİLİYOR

Küresel ekonomik belirsizliklerin artışı ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, kripto para piyasalarında artan satış baskısına yol açtı. Bu durumun etkisiyle bitcoin fiyatı 70 bin doların altına gerileyerek, Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından kazandığı değerlerin önemli bir kısmını kaybetti. Coinmarketcap verilerine dayanarak, bitcoin’in dahil olduğu küresel kripto para pazarının toplam değeri son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 oranında düşerek 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, aynı dönemde yaklaşık yüzde 8 oranında değer kaybederek saat 15.30 itibarıyla 69 bin 400 dolardan işlem gördü.

DÖNEMSEL KAZANÇLARIN GERİ VERİLMESİ

Kripto para piyasalarına yönelik olumlu demeçleriyle tanınan Donald Trump, 5 Kasım 2024’te ABD başkanlığına seçildikten sonra bitcoin fiyatı başlangıçta 68 bin dolardan 17 Aralık 2024’te 100 bin doların üzerine kadar çıkmıştı. Fakat fiyatın yeniden 70 bin doların altına düşmesi, bu dönemde elde edilen kazanımların büyük oranda geri verilmesine neden oldu. Ayrıca piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan ethereum da bu düşüşten etkilendi. Ethereum, yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 2 bin 60 dolar seviyesine düştü. Uzmanlar, faiz oranlarına dair belirsizliklerin ve küresel ekonomik risklerin yanı sıra, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve kar satışlarının kripto varlıklara olan talebi azalttığını belirtiyor.