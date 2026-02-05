Trabzonspor Rekor Bonservis Teklifiyle Armand Lauriente Peşinde

trabzonspor-rekor-bonservis-teklifiyle-armand-lauriente-pesinde

Trabzonspor, Süper Lig’de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala sol kanat için görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynanan mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke, bir futbolcu için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini teklif ettiklerini, ancak bu konuda bir anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Tekke, “Belki de Trabzonspor tarihinin en yüksek teklifini verdiğimiz oyuncular da oldu. Hatta 15 + 3 bonservis vermeyi bile kabul ettik. Trabzonspor tarihinde yok. Ancak oyuncu gelmek istemiyor. Kolay olmuyor dolayısıyla son dakikaya kadar arayışımız var.” dedi.

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ ARMAND LAURIENTE

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, Fatih Tekke’nin söz konusu isminin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu belirlendi. Yapılan haberde, oyuncunun kulübünün henüz ikna edilemediği, bu sebeple bordo-mavili yönetimin alternatif oyunculara yöneldiği belirtildi. Lauriente için bu bonservis ödenmiş olsaydı, deneyimli futbolcu Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacaktı.

LAURIENTE’NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sassuolo formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Armand Lauriente, 3 gol ve 3 asist kaydetti. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, daha önce Lorient ve Rennes takımlarında da forma giymişti. Lauriente’nin isminin daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımların transfer gündemine de geldiği biliniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitcoin Fiyatı 70 Bin Doların Altına Düştü

Küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı; bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek değer kaybetti.
Gündem

Ufuk Özkan Organ Nakli Ameliyatından Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Tedavi sürecinde karaciğer yetmezliği yaşayan oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir organ nakli operasyonu geçirdi. Donörüyle birlikte sağlık durumları iyi olan Özkan, ameliyat sonrası video paylaştı.
Gündem

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Epstein Açıklaması Geldi

Prens Edward, ilk kez kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein dosyalarındaki isminin kaygı verici olduğunu belirtti ve mağdurların önemine dikkat çekti.
Gündem

Marius Borg Høiby Mahkemede Gözyaşlarıyla İfade Verdi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti. Mahkemedeki duygusal anlar, kraliyet ailesinin üzerindeki baskıyı artırdı.
Gündem

Beşiktaş’ın Altay Bayındır Transferinde Manchester United Engeli

Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde Manchester United'ta forma giyen kaleci Altay Bayındır ile görüşmelere başladı. Kulüpler arasındaki iletişimde hızlı yanıtlar alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.