Trabzonspor Rekor Bonservis Teklifiyle Armand Lauriente Peşinde

Trabzonspor, Süper Lig’de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala sol kanat için görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynanan mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Tekke, bir futbolcu için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini teklif ettiklerini, ancak bu konuda bir anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Tekke, “Belki de Trabzonspor tarihinin en yüksek teklifini verdiğimiz oyuncular da oldu. Hatta 15 + 3 bonservis vermeyi bile kabul ettik. Trabzonspor tarihinde yok. Ancak oyuncu gelmek istemiyor. Kolay olmuyor dolayısıyla son dakikaya kadar arayışımız var.” dedi.

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ ARMAND LAURIENTE

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, Fatih Tekke’nin söz konusu isminin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu belirlendi. Yapılan haberde, oyuncunun kulübünün henüz ikna edilemediği, bu sebeple bordo-mavili yönetimin alternatif oyunculara yöneldiği belirtildi. Lauriente için bu bonservis ödenmiş olsaydı, deneyimli futbolcu Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacaktı.

LAURIENTE’NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sassuolo formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Armand Lauriente, 3 gol ve 3 asist kaydetti. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, daha önce Lorient ve Rennes takımlarında da forma giymişti. Lauriente’nin isminin daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımların transfer gündemine de geldiği biliniyor.