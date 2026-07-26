26 Temmuz 2026 Şans Topu Çekiliş Sonuçları: Kazanan Numaralar ve İkramiye Bilgisi

26 Temmuz 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar
26 Temmuz 2026 tarihinde yapılan Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar açıklandı ve büyük ikramiye sahipleri belirlendi.
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Şans Topu’nun 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde kazanan numaralar belli olurken, 5+1 bilen bir talihli 14 milyon 545 bin 36 TL ikramiye kazandı. Ayrıca 5 bilen 4 kişi de 68.297,7 TL kazandı.

ÇEKİLİŞ NOTER HEYETİ HUZURUNDA YAPILDI

Haftanın ikinci Şans Topu çekilişi noter heyeti gözetiminde gerçekleştirildi. Çekilişin hemen ardından sonuçlar açıklanarak kazanan numaralar ilan edildi.

İKRAMİYELER ONLINE SORGULANABİLİYOR

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İkramiyeler tek tıkla online olarak öğrenilebilecek. Kazanan numaralar ise sorgulama ekranında yer alıyor.

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