26 Temmuz 2026 Pazar günü İsviçre Süper Ligi, Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Rusya Premier Ligi ve Brezilya Serie A’da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Futbolseverler haftanın bu yoğun programında farklı liglerdeki karşılaşmaları takip edecek. Maç saatleri ülkelere ve liglere göre değişiklik gösteriyor.

İSVİÇRE SÜPER LİGİ'NDE ÜÇ KARŞILAŞMA VAR

Young Boys ile Sion arasındaki maç saat 15:00’te oynanacak. Lugano saat 17:30’da Vaduz ile karşılaşacak. Aynı saatte St. Gallen ile Zurich de kozlarını paylaşacak.

GÜNEY KORE K-LİGİ'NDE DÖRT MAÇ OYNANACAK

FC Seoul, Ulsan HD’yi saat 13:30’da konuk edecek. Incheon United ile Bucheon aynı saatte karşı karşıya gelecek. Gwangju Jeju United ile saat 13:30’da oynayacak. Anyang ise Gangwon ile saat 13:30’da mücadele edecek.

ÇİN SÜPER LİGİ'NDE KRİTİK MÜCADELELER

Yunnan Yukun saat 14:00’te Shenzhen Peng City ile oynayacak. Shandong Taishan ile Henan Songshan Longmen arasındaki maç saat 14:00’te başlayacak. Chengdu Rongcheng FC Beijing Guoan’ı saat 14:00’te ağırlayacak. Zhejiang Professional ise Dalian Yingbo ile saat 15:00’te karşılaşacak.

RUSYA PREMİER LİGİ'NDE ÜÇ MAÇ

Lokomotiv Moskova saat 17:00’de FK Akhmat Grozny’yi konuk edecek. Rubin Kazan saat 19:30’da FC Krasnodar ile oynayacak. FK Orenburg da aynı saatte Rostov ile karşı karşıya gelecek.

BREZİLYA SERİE A'DA TEK MAÇ

Cruzeiro ile Botafogo FR saat 22:00’de kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma günün son büyük lig maçı olacak.