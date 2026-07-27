Altın fiyatları, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde gram altının 6.229 TL seviyesinden açılması ve ons altının 4.091 dolar ile 4 bin doların üzerinde seyretmesiyle yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ile İran arasındaki saldırıların durması ve petrol fiyatlarındaki gerileme, altındaki yükselişi destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 6.247 TL seviyesinden işlem görürken, piyasalarda bu hareketlilik gün boyunca takip ediliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.