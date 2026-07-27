Dün akşam Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun haftanın ilk canlı çekilişi, 27 Temmuz Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi ve sonuçlar bugün itibarıyla Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye 493 milyon 351 bin 89 TL’ye yükselerek devretti. Beş bilen bir kişi ise 2 milyon 989 bin 867,1 TL kazandı. Çekiliş sonrası gözler kazanan numaraların sorgulanabileceği online platforma çevrildi; kullanıcılar ikramiyelerini buradan öğrenebilecek.