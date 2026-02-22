28 İlde Siber Suç Operasyonu: 324 Gözaltı Gerçekleşti

Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet güçleri durmaksızın faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bağlamda, en son olarak 28 ilde ‘siber suçlarla mücadele’ amacıyla 5 gün süren yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLA MÜCADELE OPERASYONU DETAYLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgileri sosyal medya platformunda paylaştı. Bu paylaşıma göre, tespit edilen şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ ile ‘yasa dışı bahis’ gibi suçları işlediği kaydedildi.

324 ŞÜPHELİDEN 181’İ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda 324 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlardan 181’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 87 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandığı aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin gerçekleştirdiği suçlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

SUÇLARIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Şüphelilerin sosyal medya platformları ile oltalama siteleri üzerinden ‘yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama ve ürün satış dolandırıcılığı’ temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Dahası, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatmaları, yasa dışı bahis sitelerinde para naklini aracılık etme ve reklamını yapma gibi eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

OPERASYON YAPILAN İLLER BELİRLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 210 milyon TL değerinde 3 şirket, 1 futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yeri olmak üzere mal varlığına el konuldu. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam edecek ve bu konuda emek verenlere teşekkür ediliyor.