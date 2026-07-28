28 Temmuz 2026 İstanbul Su Kesintisi: Güngören, Esenler, Bayrampaşa’da Sular Ne Zaman Gelecek?

Bir elin su dolu bir bardağı tutarak musluktan su doldurduğu an
İSKİ, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki su kesintisi hakkında detayları ve etkilenecek mahalleleri açıkladı.
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İstanbul’da 28 Temmuz 2026 Salı günü için su kesintisi programı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenler’in Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Münzevi – Bayrampaşa – Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı montaj çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

GÜNGÖREN, ESENLER VE BAYRAMPAŞA'DA KESİNTİ SAATLERİ

Kesintiden etkilenecek ilçeler Güngören, Esenler ve Bayrampaşa olarak belirlendi. Bu ilçelerde su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatleri ile kesinti yaşanacak mahalleler İSKİ tarafından detaylı şekilde paylaşıldı.

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