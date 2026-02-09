29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

Terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildiriliyor. Güvenlik ve huzuru sağlamak amacıyla görevini icra eden emniyet güçleri, yeni bir başarılı operasyona daha imza attı. İçişleri Bakanı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, FETÖ’ye yönelik olarak 29 ilde yapılan operasyonların detayları paylaşıldı.

63 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Son iki hafta içerisinde jandarma tarafından icra edilen operasyonlar neticesinde 63 FETÖ şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Bakan, “FETÖ’ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık” diyerek devam etti. Yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün ‘güncel yapılanması’ içerisinde aktif olduğu, ankesörlü telefonlar kullanarak örgüt liderleriyle irtibat kuran, orgütten bağımsız ve sahte yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya aracılığıyla FETÖ propagandası yapan ve yurtdışına kaçma girişiminde bulunan kişiler olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLERDEN 41’İ TUTUKLANDI

Ele geçirilen şüphelilerden 41’i tutuklandı. Dört şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Geri kalan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak’ta çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Milli iradeye karşı planlanan tuzakların bir bir bozulduğu ifade edilirken, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna yönelik tehditlerle mücadele kararlılıkla sürüyor. Bakan, bu operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.