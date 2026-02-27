Paşinyan ve Anna Hakobyan İlişkileri Resmen Sona Erdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile uzun süredir ilişkisini sürdüren Anna Hakobyan, yaklaşık 30 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Hakobyan, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden duyururken, Paşinyan da bu duruma saygı gösterdiğini belirtti.

UZUN YILLARA DAYANAN BİRLİKTELİKLERİ SONA ERDİ

Anna Hakobyan, Ermenistan Başbakanlık konutundan ayrıldığını ve ilişkisinin sona erdiğini ifade eden bir video paylaşımı gerçekleştirdi. Hakobyan, özel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 30 yıldır birlikte olan çift, resmi olarak nikah kıymamıştı. Sosyal medya paylaşımında “Bu konu benimle tartışmaya açık değildir” ifadelerini kullandı. “Yakın ve uzak tüm dostlarımı, tanıdıklarımı, bilinen ve bilinmeyen herkesi, hatta en yakınlarımı bilgilendiriyorum ki bu konu benimle tartışmaya açık değildir” diyen Hakobyan, ayrılığın nedenine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Başbakanlık konutundan taşınacağını da belirtti. Hakobyan, “Lütfen bu mesele üzerinde ileri geri konuşarak fazla zaman kaybetmeyin. Bu boş, faydasız ve verimsiz bir uğraş olacaktır. Yolumuza devam ediyoruz” sözleriyle özel hayatına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Hakobyan, ayrılığı duyurduğu videoda eğitim odaklı My Step Vakfı’nın icra direktörü olarak görevine devam edeceğini bildirdi. Vakıfla bağlantılı olası usulsüzlükler nedeniyle hakkında ceza soruşturması açılabileceği olasılığını da göz ardı etmedi. “Hayat bu, belki böyle bir gelişme mümkün. Ne yapabiliriz? Yaşayıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN AYRILIĞI DOĞRULADI

Başbakan Paşinyan, yaptığı açıklamada Hakobyan’ın kararına saygı gösterdiğini ifade etti. Paşinyan, “Son 30 yılda en zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Benim onun için aynı şeyi yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki de daha fazla kırgınlığa sebep oldum, bunun için özür diliyorum” şeklinde konuştu.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Hakobyan ve Paşinyan çiftinin dört çocuğu bulunmaktadır. Ayrılık haberi, Ermenistan’da siyasi ve sosyal çevrelerde geniş yankı buldu.

HİÇ EVLENMEDİLER

Basında yer alan bilgilere göre, çift uzun yıllara rağmen resmi nikah yapmamıştı. Paşinyan, kariyerinin ilk dönemlerinde olası siyasi ve hukuki riskleri azaltmak amacıyla evliliklerini resmi olarak tescil ettirmediklerini daha önce ifade etmişti.