30 Ağustos Resmi Tatil Mi 2026? Zafer Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmî tatil olup olmadığı, 2026 yılı yaklaşırken vatandaşlar tarafından yeniden gündeme getirildi. Türkiye’de 1926 yılından bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanan bu milli gün, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde tüm yurtta törenler ve etkinliklerle anılacak. Bu yıl 104. yıl dönümü idrak edilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Anıtkabir’de düzenlenecek anma törenleriyle başlayacak ve resmî tatil kapsamında değerlendirilecek.

30 AĞUSTOS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR

Zafer Bayramı’nın 2026 yılında haftanın hangi gününe denk geldiği merak konusu oldu. 30 Ağustos 2026 tarihi pazar gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Resmî tatil statüsündeki bu özel gün, hafta sonu ile birleşerek üç günlük bir tatil imkânı sunacak.

ZAfer BAYRAMI TÖREN PROGRAMI NASIL OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, her yıl olduğu gibi Anıtkabir’deki resmî törenle başlayacak. Ardından Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler, askerî törenler ve halka açık kutlamalar düzenlenecek. Büyük Taarruz’un kazanılmasının yıl dönümünde, ülke genelinde bayram coşkusu resmî programlarla yaşanacak. 104. yıl dönümüne özel hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, kutlamaların detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.