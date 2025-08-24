30 İlde 312 Arsa Satılacak! 307 BİN Liradan Başlıyor

EMLAK MÜZAYEDE İLE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

Türkiye genelinde yer alan arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa çıkıyor. 30 ilde toplam 312 arsa satış listesine dahil edildi ve muhammen bedelleri belirlendi. Bu ihaleye konu olan arsaların en düşük fiyatı 307 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da arsalar alıcılarını bekliyor.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek. İhaleye, İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden katılım sağlanabilecek.