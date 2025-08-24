Ekonomi

30 İlde 312 Arsa Satılacak! 307 Bin Liradan Başlıyor

TÜRKİYE GENELİNDE ARSA SATIŞLARI

Emlak Müzayede aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında arsalar satışa sunuluyor. 30 ilde toplamda 312 arsa, satış listesine dahil edildi ve muhammen bedelleri belirlendi. İhaleyle gerçekleştirilecek bu satışlar için en düşük fiyat 307 bin lira olarak belirlendi. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da arsalar satışa çıkacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden ihaleye katılım sağlanabilecek.

