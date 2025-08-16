31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçti?

AK PARTİ’NİN YEREL SEÇİMLERDEKİ DEĞİŞİMİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy oranıyla tarihinin en düşük seviyesine inerek ikinci parti konumuna düşen AK Parti, bu dönemde ‘siyasi transferler’ ile dikkat çekti. Seçim sonrasında aralarında CHP, DEVA, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi ve bağımsız belediye başkanlarının olduğu toplam 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Bu gelişme, yereldeki siyasi dengelerin de değişmesine neden oldu.

SEÇİM SONRASI SİYASİ TABLODAKİ DEĞİŞİM

Seçimlerin ardından birçok il, ilçe ve belde yönetimi AK Parti’den yana tercihlerde bulundu. Çok sayıda belediye başkanı kendi partisinden istifa ederek AK Parti ile devam etme kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 56 belediye başkanı, 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEVA Partisi ve biri bağımsız olarak AK Parti’ye katıldı.

GEÇİŞLERİN COĞRAFYASI

AK Parti’ye katılım süreci, belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye dahil oldu. Bu süreç, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının katılımı birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

MUHALEFETİN TEPKİLERİ

AK Parti kurmayları, bu gelişmelerle ilgili olarak “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak muhalefet partileri, bu siyasi geçişlere sert tepki gösterdi.