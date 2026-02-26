FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid Benfica’yı Eledi Avrupa’da İlerledi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Benfica'yı 2-1 yenerek, toplamda 3-1'lik skorla bir üst tura geçti.
Gündem

Balıkesir’in Gözde Köyleri Sakinliğiyle Büyülüyor

Doğa harikası bu köy, yeşil ve mavi tonlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, huzuru ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.
Gündem

Yeni Jeep Compass 2026’da Kullanıcılarla Buluşacak

Jeep, 2026 yılında Türkiye'de satışa sunacağı yeni C-SUV modeli Compass'ın özelliklerini ve fiyatını tanıttı. Yeni modelin detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Emekli İkramiyesi Tutarı Merakla Bekleniyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. En yüksek ikramiye miktarını açıkladı ve sürpriz bir durum olmadığını belirtti.
Gündem

Atalanta Dortmund’u Eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya Yükseldi

Atalanta, evinde Borussia Dortmund'u 4-1 yenerek, Almanya'daki 2-0'lık mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başardı.

