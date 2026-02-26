Yeni Jeep Compass 2026’da Kullanıcılarla Buluşacak

Jeep, son dönemde ürün yelpazesinde kapsamlı bir yenileme süreci gerçekleştiriyor. Wrangler ve Avenger gibi modellerde yaptığı modernizasyonun ardından, markanın Avrupa’daki en beğenilen SUV modellerinden biri olan Compass’a da el attı. Yeni nesil Compass, tamamen yenilenen altyapısı, ileri teknolojileri ve elektrikli motor alternatifleriyle markanın gelecekteki dönüşümünde önemli bir rol oynamakta.

YENİ PLATFORMDA İNŞA EDİLDİ

Yeni Compass, Stellantis grubunun modüler STLA Medium platformu üzerine inşa edilen ilk Jeep modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu altyapı, hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçeneklerine uyum gösteriyor. Böylece Compass artık yalnızca geleneksel motor alternatifleriyle değil, aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve yüzde 100 elektrikli versiyonlarıyla da yollarda olacak. STLA Medium mimarisi, aracın ağırlık dengesini geliştirip, sürüş kalitesini artırırken kabin sessizliğini de optimize ediyor. Modüler batarya yerleşimi sayesinde farklı menzil ihtiyaçlarına uygun alternatifler üretmek mümkün hale geliyor.

KLASİK ÇİZGİLERİ KORUYOR

Yeni nesil Compass, markanın geleneksel tasarım öğelerini koruyarak geleceğe uyum sağlıyor. Jeep’in simgesi haline gelen yedi parçalı ön ızgara, tam boy LED aydınlatma unsurlarıyla buluşmuş durumda. Donanım seviyesine göre bu ızgaranın görünümü değiştirilebiliyor. Yenilenen far grubu, matrix LED teknolojisiyle estetik ve işlevsellik açısından dikkat çekiyor.

