Atalanta Dortmund’u Eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya Yükseldi

Atalanta, Borussia Dortmund’u Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi

İtalya’nın Atalanta takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında Borussia Dortmund’u sahasında konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, tur şansını mucizelere bırakarak sahaya çıktı. Ama Raffaele Palladino’nun ekibi, taraftarının desteğiyle zorlu mücadelede başarılı olmayı başardı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI!

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Atalanta, 5. dakikada Scamacca’nın golüyle umutlarını yeşertti. İlk yarının son anlarında Zappacosta’nın skoru 2-0’a getirmesiyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda baskısını artırmaya devam eden İtalyan ekibi, 57. dakikada Pasalic’in attığı golle durumu 3-0 yaptı. Ancak, 75. dakikada Adeyemi’nin kaydettiği gol, Dortmund’un tur umutlarını canlı tutması açısından önemli oldu. Fakat Atalanta, son dakikada Samardzic’in bulduğu golle Dortmund’u eleyerek şampiyonlar liginde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

RANDEVU GÜNÜ YAKLAŞIYOR…

Tur atlayan Atalanta’nın bir sonraki rakibi Bayern Münih ya da Arsenal’den biri olacak. Bu eşleşmenin belirlenmesi için cuma günü gerçekleşecek kura çekimi bekleniyor.