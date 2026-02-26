Atalanta Dortmund’u Eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya Yükseldi

atalanta-dortmund-u-eleyerek-sampiyonlar-ligi-nde-son-16-ya-yukseldi

Atalanta, Borussia Dortmund’u Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi

İtalya’nın Atalanta takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında Borussia Dortmund’u sahasında konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, tur şansını mucizelere bırakarak sahaya çıktı. Ama Raffaele Palladino’nun ekibi, taraftarının desteğiyle zorlu mücadelede başarılı olmayı başardı.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI!

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Atalanta, 5. dakikada Scamacca’nın golüyle umutlarını yeşertti. İlk yarının son anlarında Zappacosta’nın skoru 2-0’a getirmesiyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda baskısını artırmaya devam eden İtalyan ekibi, 57. dakikada Pasalic’in attığı golle durumu 3-0 yaptı. Ancak, 75. dakikada Adeyemi’nin kaydettiği gol, Dortmund’un tur umutlarını canlı tutması açısından önemli oldu. Fakat Atalanta, son dakikada Samardzic’in bulduğu golle Dortmund’u eleyerek şampiyonlar liginde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

RANDEVU GÜNÜ YAKLAŞIYOR…

Tur atlayan Atalanta’nın bir sonraki rakibi Bayern Münih ya da Arsenal’den biri olacak. Bu eşleşmenin belirlenmesi için cuma günü gerçekleşecek kura çekimi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Emekli İkramiyesi Tutarı Merakla Bekleniyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. En yüksek ikramiye miktarını açıkladı ve sürpriz bir durum olmadığını belirtti.
Gündem

Averaj Belirleyecek: Şampiyon Galatasaray Olacak

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarının ardından yapay zeka, şampiyon olacak takım hakkında güncel bir öngörüde bulundu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, laiklik konusundaki eleştirilere yanıt vererek, inanç değerlere saldıranların Türkiye'nin 23 yıllık değişimini kabul edemediğini belirtti.
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan CHP İçin Radikal Hamleler Bekleniyor

CHP'nin kurultay davasının sonucu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesine ve belediye başkanlarına yeni hamleler yapmasına yol açabilir. Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir yanıt gelmedi.
Gündem

Marmaray Hattında Ek Sefer Düzenlemesi Yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı, iftar saatlerindeki kalabalığı azaltmak amacıyla Marmaray'a ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.