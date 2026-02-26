Emekli İkramiyesi Tutarı Merakla Bekleniyor

Ramazan ayının devam ettiği günlerde, yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesinin açıklanmasını bekliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması nedeniyle, ikramiye miktarının ne zaman ve ne seviyede belirleneceği ilgiyle izleniyor.

İKRAMİYE TUTARI MERAK KONUSU

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ikramiye tutarı üzerinde ekonomi yönetiminin yaptığı çalışmalara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, eğer beklenmedik bir siyasi müdahale gerçekleşmezse emeklilerin “sürpriz olmayan” bir artışla karşılaşabileceğini vurguladı.

İKİNCİ RAKAM GÜNDEME GELEBİLİR

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi durumunda, iki farklı tutarın daha gündeme gelebileceğini belirtti. Bu durum emekliler ve hak sahipleri için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.