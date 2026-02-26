Balıkesir’in Gözde Köyleri Sakinliğiyle Büyülüyor

balikesir-in-gozde-koyleri-sakinligiyle-buyuluyor

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Balıkesir, birbirinden güzel köyleri sayesinde turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Yeşil ve mavinin her tonunun buluştuğu bu köyler, huzur ile doğanın iç içe geçtiği bir atmosfer sunuyor. Özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bu yerler, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

DOĞANIN İÇİNE YOLCULUK

Balıkesir’in en göz alıcı köylerinden biri olan bu yerleşim, gelenlerin doğanın ve kültürel mirasın birleştiği bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Şehrin gürültüsünden uzakta, sakin ve huzurlu bir yaşam sunan köyler, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Juventus'a 3-2 kaybetmesine rağmen, toplamda avantajla bir üst tura yükseldi.
Gündem

Real Madrid Benfica’yı Eledi Avrupa’da İlerledi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında Benfica'yı 2-1 yenerek, toplamda 3-1'lik skorla bir üst tura geçti.
Gündem

Yeni Jeep Compass 2026’da Kullanıcılarla Buluşacak

Jeep, 2026 yılında Türkiye'de satışa sunacağı yeni C-SUV modeli Compass'ın özelliklerini ve fiyatını tanıttı. Yeni modelin detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Emekli İkramiyesi Tutarı Merakla Bekleniyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. En yüksek ikramiye miktarını açıkladı ve sürpriz bir durum olmadığını belirtti.
Gündem

Atalanta Dortmund’u Eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya Yükseldi

Atalanta, evinde Borussia Dortmund'u 4-1 yenerek, Almanya'daki 2-0'lık mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.