Real Madrid Benfica’yı Eledi Avrupa’da İlerledi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş karşılaşmasında Real Madrid ile Benfica futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki bu önemli mücadelede Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GOLLERİN DENGESİ

Real Madrid, galibiyetini 16. dakikada Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Junior’un attığı gollerle elde etti. Benfica’nın tek sayısı ise Rafa Silva’nın 14. dakikada kaydettiği golle geldi.

ARDA GÜLER TARİH YAZDI

Millî futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11’de sahaya çıkarak 100. maçına imza attı. Bu önemli kariyer eşik, oyuncunun takımına olan bağlılığının ve performansının bir göstergesi oldu.

REAL MADRID İLERİ DÜMENİ KIRIYOR

Bu sonuç sonucunda, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşısında toplamda 3-1’lik bir üstünlük sağlayan Real Madrid, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Buna karşın Mourinho’nun takımı, Avrupa arenasına veda etti. Real Madrid’in bir sonraki turda karşılaşacağı rakip ise Sporting ya da Manchester City olacak.

