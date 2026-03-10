FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Galatasaray’dan Osimhen Açıklamalarda Bulundu
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Liverpool karşılaşması sonrası annesinin kaybının kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, taraftarlarla bir aile olduklarını ifade etti.
Gündem
Galatasaraylı Taraftardan Osimhen İçin Duygusal Koreografi
Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool karşısında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için anlamlı bir koreografi düzenledi. Bu jest, Osimhen'i derinden etkileyerek duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Gündem
TŞOF’tan APP Plakalar Üzerine Açıklama Geldi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, yeni tasarlanan plakaların standartlara uygun olmadığı yönündeki eleştirileri yanıtladı.
Gündem
Fatih Terim Galatasaray Liverpool Maçında Tribünde
Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçı stadyumda canlı izlemek üzere geldi.
Gündem
AB’den ABD’ye Rus Petrolü İçin Tavan Fiyat Çağrısı
Avrupa Birliği, ABD'den Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını devam ettirmesini talep etti. Yetkililer, Rusya'ya karşı ekonomik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.