FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’dan Osimhen Açıklamalarda Bulundu

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Liverpool karşılaşması sonrası annesinin kaybının kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, taraftarlarla bir aile olduklarını ifade etti.
Gündem

Galatasaraylı Taraftardan Osimhen İçin Duygusal Koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool karşısında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için anlamlı bir koreografi düzenledi. Bu jest, Osimhen'i derinden etkileyerek duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Gündem

TŞOF’tan APP Plakalar Üzerine Açıklama Geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, yeni tasarlanan plakaların standartlara uygun olmadığı yönündeki eleştirileri yanıtladı.
Gündem

Fatih Terim Galatasaray Liverpool Maçında Tribünde

Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçı stadyumda canlı izlemek üzere geldi.
Gündem

AB’den ABD’ye Rus Petrolü İçin Tavan Fiyat Çağrısı

Avrupa Birliği, ABD'den Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını devam ettirmesini talep etti. Yetkililer, Rusya'ya karşı ekonomik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.