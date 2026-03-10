Son 66 Yılın En Yüksek Şubat Yağışları Kaydedildi

Geçtiğimiz şubat ayı, Türkiye genelinde etkili olan şiddetli sağanaklar ile dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu ayki yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

EN YÜKSEK YAĞIŞ OSMANİYE’DE

En yüksek yağış miktarı, metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye’de kaydedildi. İzmir, Balıkesir, Manisa gibi illerde ise yağışlar, normal değerlerin 3 katından fazla olarak gerçekleşti.

YÜZDE 100’DEN FAZLA ARTIŞ

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün belirlemelerine göre 2023 Şubat ayında, uzun yıllar ortalaması ve bir önceki yılın şubat ayı yağışlarına kıyasla yüzde 100’den fazla yağış yaşandığını açıkladı. Bu yıl şubat ayı yağışları, Türkiye genelinde son 66 yılın en üst seviyesine ulaştı.

14 İLDE NORMANİN 3 KATI YAĞIŞ

İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli gibi illerde, ortalama yağış miktarlarının yaklaşık 3 katını aşan bir yağış durumu gözlemlendi.