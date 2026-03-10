AB’den ABD’ye Rus Petrolü İçin Tavan Fiyat Çağrısı

Avrupa Birliği, Rus petrolüne yönelik G7 tavan fiyatının ABD tarafından sürdürülmesi çağrısında bulundu. AB Komisyonu’nda Ekonomiden Sorumlu Üye olarak görev yapan Valdis Dombrovskis, Brüksel’de düzenlenen AB üyesi ülkelerin maliye bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Dombrovskis, öncelikle Orta Doğu’daki gelişmelerin Ukrayna ve Rusya’nın petrol ile doğalgaz gelirleri üzerindeki etkisini dikkatle izlediklerini belirtirken, Rusya’ya baskı uygulamaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

RUSYA’YA AZAMİ BASKI GEREKİYOR

Dombrovskis, “Mevcut petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış Rusya için beklenmedik gelirler sağlayabilir. Bu nedenle, Rusya’nın gelirlerini sınırlamak için G7 tavan fiyatının sıkı bir şekilde uygulanması ve gerekirse tam denizcilik hizmetleri yasağına geçilmesi çok önemli.” ifadelerini kullanarak ekonomik önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Rusya’nın İran’ın savaş çabalarını desteklediğini hatırlatan Dombrovskis, G7 tavan fiyatının Rusya’nın petrol teslimatları üzerindeki etkilerini de değerlendirdiklerini, Rusya’nın ihracat hacimlerinin büyük değişikliklere yol açmadığını belirtti.

ARTAN ENERJİ FİYATLARI ENDİŞE YARATTI

Dombrovskis’in açıklamalarına göre, enerji fiyatları konusunda durum son derece istikrarsız. Petrol fiyatlarının İran’daki gerginliğin artmasından önceki seviyelere göre yaklaşık yüzde 40, doğalgaz fiyatlarının ise TTF referans fiyatına göre yaklaşık yüzde 90 daha yüksek olduğunu ifade etti. Bu bilgilerin maliye bakanlarına iletildiğini aktardı.

G7 PETROL STOKLARINI SERBEST BIRAKMAK İSTİYOR

Dombrovskis, G7 düzeyinde petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda bir koordinasyon sağlanması gerektiğine de değindi ve G7 enerji bakanlarının bu konuyu görüşeceğini hatırlattı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Orta Doğu’daki artan gerilim nedeniyle enerji fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla bazı petrole ilişkin yaptırımları kaldırdığını duyurduğu belirtildi.

DİĞER YAPTIRIMLARDA KOŞUL VAR

Trump, “Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek.” şeklinde açıklamada bulunarak, yaptırımların kaldırılmasının belirli şartlara bağlı olduğunu ifade etti.

60 DOLAR TAVAN FİYAT UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022’de yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Rus petrolünün belirtilen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, petrole ait çeşitli hizmetleri sunma şansını kaybediyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün, tavan fiyatın altında işlem görmesi gerektiği ifade edildi. Tavan fiyat sınırının ise Temmuz 2025’te 47,6 dolara kadar düşürülmesi planlanıyor.