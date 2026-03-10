Fatih Terim Galatasaray Liverpool Maçında Tribünde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen bu önemli müsabakanın öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

STADA GELİYOR

Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Liverpool ile oynayacağı maçı izlemek üzere stada geldi. Tecrübeli isim, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde, Fatih Terim tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle onurlandırıldı.

KIZINDAN PAYLAŞIM

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya üzerinden “Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla.” sözleriyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, Terim ailesinin futbol sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

