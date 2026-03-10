HSk Ana Kararnamesi 12 Haziran’da Açıklanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı alanındaki ana kararnamelerine dair ilke kararları, Kurulun resmi internet sitesinde duyuruldu. Bu doğrultuda, 2026 yılı itibarıyla yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında istinaf ve ilk derece mahkemeleri için hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi, atama yapılacak yerlerin listesi oluşturuldu.

ATAMA İŞLEMLERİ 16 MART’TA

Bu çerçevede, atama talep eden yargı personelinin, 16 Mart Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar gerekli formları Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) aracılığıyla iletmeleri gerekiyor.

KARARNAME 12 HAZİRAN’DA DUYURULACAK

Talep toplama sürecinin ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu, 12 Haziran tarihinde adli ve idari yargıya yönelik 2026 yılına dair ana kararnameleri açıklayacak.