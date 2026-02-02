380 Bin Araçta Sorunsuzluk Sıralaması Açıklandı

Tam 380 bin aracın incelemeye alındığı çalışmada, büyük markalar birbirlerini geride bıraktı. Zirve konumundaki ülke hâlâ aynı olsa da, listenin orta sıralarındaki değişiklikler dikkat çekici! Listenin tepe noktasında, Japon mühendisliğinin güçlü ismi Toyota bulunuyor. 66 puanla liderliği ele geçiren Toyota’yı, lüks segmentteki temsilcisi Lexus (60 puan) ve dayanıklılığıyla tanınan Honda (59 puan) izliyor. Japon üreticiler, ilk 7 sıradan 6’sını alarak “sorunsuzluk” denince akla gelen isimleri bir kez daha haklı çıkardı.

ALMANYA’DAN BEKLENMEYEN SÜPRİZ

Listenin büyük sürprizlerinden biri de Almanya’dan geldi. Yıllardır Japon markalarının hâkim olduğu “En Güvenilir İlk 5” listesine girmeyi başaran tek Avrupa temsilcisi BMW oldu. 58 puanla 4. sırada yer alan BMW, ezeli rakipleri Mercedes-Benz ve Audi’yi güvenilirlik sıralamasında geride bıraktı. Uzmanlar, BMW’nin yazılım hatalarını minimuma indirmesinin bu yükselişte belirleyici bir faktör olduğunu vurguluyor.

TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Teknolojik karmaşasıyla sık sık gündeme gelen Tesla, 2026 raporunda 50 puan alarak 9. sıraya yükseldi. Diğer yandan, lüks segmentin ikonu Mercedes-Benz (41 puan) ve Volkswagen (42 puan) gibi büyük markaların listenin alt sıralarında kalması, otomobil tutkunları arasında şaşkınlık yarattı.

GÜVENİLİRLİK PUANLARINDA ZİRVEDEN GERİ KALMIYORLAR

100 üzerinden hesaplanan tahmini güvenilirlik puanlarına göre, en yüksek puana sahip araçlar arasında yer alan markalar, sadece daha az arıza raporuyla dikkat çekmiyor, aynı zamanda ikinci el piyasasında değerlerini de en iyi şekilde koruyor.