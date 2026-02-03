milan-skriniar-pfdk-ya-hakaretten-sevk-edildi

Milan Skriniar, Kocaelispor ile oynanan maçta yaptığı “hakaret” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi duyurusuna göre, Skriniar’ın Kocaelispor karşılaşmasında tribünlere yönelik gerçekleştirdiği hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

TFF AÇIKLAMASI

TFF’nin açıklamasında, “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

HESAP.COM ANTALYASPOR SEVKİ

Ayrıca HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü, 30.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. maçındaki “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve “talimatlara aykırı hareket” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. HESAP.COM ANTALYASPOR teknik sorumlusunun, aynı maçtaki “hakareti” dolayısıyla 31.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine karar verildi.

İKAS EYÜPSPOR’DA PFDK SEVKİ

İKAS EYÜPSPOR Kulübü, 31.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR maçı nedeniyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ SEVKİ

31.01.2026 tarihinde gerçekleşen RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. müsabakasında “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ de PFDK’ya sevk edildi. İdarecisinin benzer bir “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN PFDK’YA SEVK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde Rams Başakşehir ile karşılaştığı maçta “talimatlara aykırı davranış” sebebiyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ’TA PFDK SEVKİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. futbolcusu KRISTJAN ASLLANI’nın, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR maçındaki “kural dışı hareketi” sebebiyle 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

TÜMOSAN KONYASPOR HAFTA SONU SEVKEDİ

TÜMOSAN KONYASPOR, 31.01.2026 tarihinde oynadığı maçta yedi futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket”ten PFDK’ya sevkine karar verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ PFDK’YA SEVK OLDU

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü, 01.02.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. karşılaşmasında yaşanan “saha olayları” ve “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

GALATASARAY PFDK SEVKİ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü, 01.02.2026 tarihinde oynanan karşılaşmada “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edilme kararı aldı.

KOCAELİSPOR’DA PFDK SEVKİ

KOCAELİSPOR Kulübü, 02.02.2026 tarihinde gerçekleştirilen KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. maçında “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

FENERBAHÇE’DEN PFDK SEVKİ

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü, aynı maçta yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, idarecisinin sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildi.