Kante’den Al Ittihad’a Transfer Skandalı Tepkisi

Fenerbahçe’nin transfer konusunda harika bir anlaşma sağladığı ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamladığı N’Golo Kante transferi, Al Ittihad kulübünün evrakları zamanında göndermemesi ve TMS sistemine yanlış bilgi girmesi sebebiyle iptal oldu. “Bitti” denilen transferle ilgili oyuncunun tarafında önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz gazeteci Ben Jacobs’un aktardığına göre, N’Golo Kante, ortaya çıkan skandal sonrası bu sabah Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Fransız oyuncunun, Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi ve yaşanan hatanın düzeltilmesi için kulüp yönetimi üzerine büyük bir baskı yaptığı, bu nedenle idman boykotu gerçekleştirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE SKANDALI AÇIKLADI

Sarı-Lacivertli kulüp, gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurarak transferin neden gerçekleşmediğini çarpıcı sözlerlerle açıkladı: “Oyuncularla anlaşma sağlanmış, sağlık kontrolleri tamamlanmış ve kulübümüz yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle işlemler tamamlanamamıştır. FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve talep edilen ek süreye rağmen, karşı kulüp işlemleri tamamlamamıştır.”

KASITLI ENGEL Mİ SÖZ KONUSU?

Fenerbahçe’nin “Tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır” açıklaması ve Kante’nin gösterdiği tepki, Al Ittihad yönetiminin transferi kasıtlı bir şekilde engellediği iddialarını güçlendirdi. Fransız yıldızın bu sert tutumunun FIFA nezdinde bir çözüm üretip üretemeyeceği ise büyük bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.