Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Iğdır FK, Süper Lig takımı Antalyaspor’u konuk ettiği maçta 6-0’lık farklı bir skorla galip gelerek dikkatleri üzerine çekti.

İLK YARIYI FIRTINA GİBİ GEÇİRDİ

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Iğdır FK, 12. dakikada Antoine Conte’nin kaydettiği golle öne geçti. Bu golün ardından şaşkınlık yaşayan Antalyaspor savunması, 16. dakikada Aaron Suarez’in bulduğu gol ile 2-0 geri düştü. Ev sahibi ekip, baskısını sürdürerek 24. dakikada Conte ile bir gol daha bularak durumu 3-0’a taşıdı. İlk yarının sona ermesine yakın, 31. dakikada Dorin Rotariu’nun attığı golle Iğdır FK, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA FARK YARATTI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam eden Iğdır FK, 50. dakikada Özder Özcan ile bir gol daha atarak skoru 5-0 yaptı. Mücadelenin sonlarına yaklaşırken 85. dakikada Gianni Bruno’nun kaydettiği golle karşılaşma 6-0 tamamlandı.

ANTALYASPOR GRUPTA SONUNCU OLDU

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, gruptaki iddiasını arttırırken etkili futboluyla büyük takdir topladı. Antalyaspor ise bu karşılaşmada almış olduğu ağır yenilgiyle kupadaki en zor dönemi yaşadı.