ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

USS ABRAHAM LINCOLN DRONE SALDIRISINA MARUZ KALDI

Umman Denizi’nde yer alan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi bir drone, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gün USS Abraham Lincoln’un hedef alındığına dair bir görsel paylaştı.

Görselde, uçak gemisinin fırtınalı bir denizle çevrili olduğu ve kan kırmızısı tonların hâkim olduğu bir sahne yer aldı. Söz konusu paylaşımda, gemiye isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD’ye ait savaş uçaklarının denize düşmüş ve batmış biçimde gösterildiği dikkat çekti. Ayrıca, denizde saplanmış kılıç figürleri de ön planda yer aldı.

Bunların yanı sıra, görselde Saf Suresi’nin 13’üncü ayeti olan “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih” ifadesi de yer aldı.