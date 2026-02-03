ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

abd-f-35-savas-ucagi-iran-iha-sini-dusurdu

USS ABRAHAM LINCOLN DRONE SALDIRISINA MARUZ KALDI

Umman Denizi’nde yer alan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Şehit-139 tipi bir drone, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gün USS Abraham Lincoln’un hedef alındığına dair bir görsel paylaştı.

Görselde, uçak gemisinin fırtınalı bir denizle çevrili olduğu ve kan kırmızısı tonların hâkim olduğu bir sahne yer aldı. Söz konusu paylaşımda, gemiye isabet eden bir yıldırımın yanı sıra ABD’ye ait savaş uçaklarının denize düşmüş ve batmış biçimde gösterildiği dikkat çekti. Ayrıca, denizde saplanmış kılıç figürleri de ön planda yer aldı.

Bunların yanı sıra, görselde Saf Suresi’nin 13’üncü ayeti olan “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih” ifadesi de yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lionel Messi’nin Geleceği: Newell’s Old Boys ile Anlaşma Sağlandı

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran Messi haberlerinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Efsanevi futbolcu, iç saha maçları için yapılan teklifi reddederek başladığı kulüple anlaştı.
Gündem

Türkiye’nin Sevilen Yüzü Ufuk Özkan’a Organ Nakli Yapıldı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Doktorları sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gündem

Trump’tan Harvard’a 1 Milyar Dolar Tazminat Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile süregelen uyuşmazlıkta talep ettikleri tazminatı 1 milyar dolar olarak açıkladı.
Gündem

Trabzonspor’un Fethiyespor İle Kritik Maçı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde Fethiyespor ile karşılaşıyor. Maçla ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Manşet

Trabzonspor Fethiyespor’u Ağırlıyor Kupa Mücadelesinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşmak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.