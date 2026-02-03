Suriye Güçleri Kamışlı’ya Giriş Yaptı Entegrasyon Devam Ediyor

Suriye’de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşma çerçevesinde, bölgedeki güçlerin entegrasyon süreci devam ediyor. Aylar süren gerginlik ve ara ara yaşanan çatışmaların ardından, Suriye güçleri, YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelere girerek entegrasyonu gerçekleştiriyor. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir konvoy, YPG’nin işgali altındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Yaklaşık 20 askeri araç ve 100 güvenlik personelinden oluşan bu konvoy, bölge halkı tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Anlaşma doğrultusunda, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgeler de dahil, “Suriye topraklarının birleştirilmesi”, devam eden ateşkesi koruma ve SDG güçlerinin yanı sıra bölgenin idari kurumlarının “aşamalı entegrasyonu” hedefleniyor. Suriye’ye bağlı güvenlik güçleri, önceki gün Haseke şehir merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesindeki Şuyuk köyüne de giriş yapmıştı.

ABD’NİN YAKLAŞIMI

ABD, Suriye’nin yeni yönetimiyle yakınlaşma sağlarken, son zamanlarda terör örgütü SDG ile olan ittifakının büyük ölçüde sona erdiğini bildirmişti. Şam yönetimi, SDG ile entegrasyonu sürdürmeye çalışırken, ülkenin güneyindeki Dürzi çoğunluklu Süveyda vilayetinin ise şu an için fiilen hükümet kontrolünde olmadığı gözlemleniyor.

ŞARA, KÜRT ULUSAL KONSEYİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şara’nın başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda ENKS Başkanı Muhammed İsmail ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi. Şara, bu görüşmede “devletin anayasa çerçevesinde Kürt vatandaşlarının haklarını güvence altına alma taahhüdüne bağlı olduğunu” ifade etti.

13. KARARNAME DEĞERLENDİRMESİ

ENKS heyeti ise, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın imzaladığı 13. Kararneme’yi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararnamenin “hakların güçlendirilmesi, kültürel ve sosyal kimliğin korunması yolunda önemli bir adım” olduğunu vurguladı. Söz konusu kararnamede, “Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir” denilirken, Haseke ilinde kayıt dışı olan ve Suriye topraklarında yaşayan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilmesi ve eğitim ile kültür alanlarında çeşitli hakların tanınması öngörülmüştü.