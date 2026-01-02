40 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

40-suclu-turkiye-ye-iade-edildi-icisleri-bakani-aciklama-yapti

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLULAR TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluların Türkiye’ye dönüşü hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplamda 40 suçlunun uluslararası işbirliği ile Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ HIZLANDIRILIYOR

Yerlikaya’nın açıklamasında, aranan kişilerin Türkiye’ye getirilmesinde sağlanan uluslararası koordinasyonun önemine değinildi. Bu süreçte, farklı ülkelerle yapılan sağlıklı işbirlikleri sayesinde suçluların adalet karşısında hesap vermesinin sağlandığı ifade edildi.

SUÇLA MÜCADELE KARARLI İLERLİYOR

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin güvenliğinin ve vatandaşların huzurunun sağlanması adına, uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.

