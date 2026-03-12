Irak Petrol Limanlarında Operasyonlar Askıya Alındı

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran çatışması sürmekte. Saldırı ve açıklamalar ardı ardına gelirken, Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartüsü önemli bir bilgi paylaştı.

PETROL TANKERLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Farhan Fartusi, Basra Körfezi’nde seyir halindeki iki petrol tankerine saldırı gerçekleştiğini ve patlama yaşandığını açıkladı. Patlamanın ardından yangın söndürüldü ve güvenlik önlemleri gereği bölgedeki petrol limanlarında faaliyetler durduruldu.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Arama kurtarma süreçlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, sağ olarak kurtarılan 38 mürettebatın bölgeden tahliye edildiği belirtildi. Diğer mürettebat üyelerinin kaybolduğu düşünülüyor ve arama çalışmaları devam ediyor.

Irak Güvenlik Medya Ağı, olayı “korkakça bir sabotaj” olarak tanımlarken, bu durumun ülkenin egemenliğine bir ihlal olduğunun altı çizildi ve yasal adımlar atılacağı ifade edildi. Saldırıya uğrayan tankerlerin birinin Malta, diğerinin ise Marshall Adaları bayrağı taşıdığı bilgisi verildi. Petrol limanlarındaki tüm sevkiyat işlemleri durdurulmuşken, ticari limanların normal işleyişine devam ettiği belirtildi.

