MEB Okullara 300 Bin Ton Kömür Dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda toplam kömür miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artırılabilecek.

KÖMÜRLER SADECE ISINMA İÇİN KULLANILACAK

Okullara dağıtılacak kömürlerin yalnızca ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacağı belirtiliyor; bu kömürlerin başka bir amaçla kullanılması yasaklanmış durumda. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimatlarının ihtiyaca göre gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kömürlerin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından “CIF” esasları çerçevesinde belirlenen teslim noktalarına ulaştırılacak ve sevkiyat zamanlaması bu plana göre yapılacak. Okul taleplerinin bu planın dışında kalması halinde TKİ, ihtiyaçları karşılayacak ek bir program hazırlayacak.

HAVADAKİ KİRLİLİK KONTROLÜ

Sevkiyat gerçekleştirilecek kömürlerin analizleri, TKİ’nin akredite laboratuvarlarında yapılacak ve sadece “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun kriterlere uyan kömürler dağıtılacak.