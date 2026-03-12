MEB Okullara 300 Bin Ton Kömür Dağıtacak

meb-okullara-300-bin-ton-komur-dagitacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda toplam kömür miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artırılabilecek.

KÖMÜRLER SADECE ISINMA İÇİN KULLANILACAK

Okullara dağıtılacak kömürlerin yalnızca ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacağı belirtiliyor; bu kömürlerin başka bir amaçla kullanılması yasaklanmış durumda. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimatlarının ihtiyaca göre gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kömürlerin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından “CIF” esasları çerçevesinde belirlenen teslim noktalarına ulaştırılacak ve sevkiyat zamanlaması bu plana göre yapılacak. Okul taleplerinin bu planın dışında kalması halinde TKİ, ihtiyaçları karşılayacak ek bir program hazırlayacak.

HAVADAKİ KİRLİLİK KONTROLÜ

Sevkiyat gerçekleştirilecek kömürlerin analizleri, TKİ’nin akredite laboratuvarlarında yapılacak ve sadece “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun kriterlere uyan kömürler dağıtılacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İspanya Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a Ticaret Yanıtı

İspanya hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılardaki işbirliği eksikliğinden dolayı ticari ilişkilerini sona erdirme tehdidini dikkate almadıklarını ifade etti.
Gündem

İran’ın Hürmüz Boğazı Geçişi İçin Koordinasyon Şartı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndan pek çok geminin geçiş yapabilmesi için İran Donanması ile iş birliği gerektiğini ifade etti.
Gündem

Kim Jong Un Ve Kızı Yeni Silahları Test Etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızı Ju Ae ile birlikte hafif mühimmat fabrikasında denetim yaptı ve yeni tabancaları test etti. İkili, poligonda atış yaparak görüntülendi.
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’de Barış Temasını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın toplantısında İran krizine dair yürütülen diplomatik çabaları vurguladı.
Gündem

Son 5 Yılda 650 Bin Usulsüz Emeklilik İptal Edildi

Emeklilik şartlarını yerine getirmeyenler, sahte firmalar aracılığıyla çalışan olarak gösterilenler, emeklilik haklarından mahrum kalıyor ve ödenen maaşlar geri talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.