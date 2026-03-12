İlaç Fiyatlandırmasında Euro Kuru Güncellendi

Yeni düzenlemeye göre, ilaç fiyatlandırmasında temel alınan euro kuru, 25 lira 33 kuruştan 26 lira 87 kuruşa yükseltilecek. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ise euro kuru, 29 lira 11 kuruş olarak belirlenecek. Alınan kararın, yalnızca döviz kurunun güncellenmesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda uygun fiyat politikasını güçlendirerek yenilikçi ilaçların Türkiye pazarına girişini teşvik etme ve yerli üretimi destekleme amacını taşıdığı ifade ediliyor.

FİYAT HESAPLAMA FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR

Düzenleme ile birlikte, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan hesaplama yönteminde de önemli değişiklikler yapılacak. Mevcut sistemde, önceki yılın ortalama euro kuru esas alınarak hesaplama yapılırken, yeni sistemle bu oran 1 Nisan 2026’dan itibaren yüzde 65 oranında uygulanacak.

YERLİ ÜRETİM VE EŞDEĞER İLAÇLARA TEŞVİK

Yeni karar doğrultusunda, “ilk eşdeğer ilaç” ürünlerinin piyasaya daha hızlı sunulabilmesi için firmalara 3 yıl süreyle teşvik sağlanacak. Bu süreçte, referans ilacın fiyatına göre belirlenen destek oranları ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75 ve üçüncü yıl ise yüzde 70 olarak kademeli şekilde artacak. Eşdeğer ürünlerin pazar payı belirli seviyelere ulaştığında, destek oranlarının artırılması da söz konusu olabilecek.

FİYAT KORUMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

Yeni düzenleme ile, konvansiyonel ilaçların desteklenmesine yönelik “fiyat koruma” uygulamasının kapsamı genişletilmiş durumda. Önceden sadece 1987’den önce piyasaya sürülen ilaçları kapsayan uygulama, artık 2000 yılından önce piyasaya sürülen ürünleri de içeriyor. Bu kapsamda yer alan ilaçların büyük bir kısmının Türkiye’de üretilen ürünler olduğu belirtilirken, düzenlemenin düşük fiyat nedeniyle üretimi azalan, ancak hala tıbbi açıdan etkili olan ilaçların piyasada bulunmasında yardımcı olmayı amaçladığı ifade ediliyor.

TEDARİK SORUNLARI İÇİN KOMİSYON GÖREVDE

Ayrıca, ilaç fiyatlarının artışı nedeniyle ortaya çıkabilecek tedarik sorunlarının önüne geçmek için Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK), gerektiğinde müdahale ederek düzenlemeler yapma yetkisine sahip olacak.