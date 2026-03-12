Enver Aysever’in Tahliyesinde Mahkeme Kararı Verildi

Gazeteci Enver Aysever’in tutuklu yargılandığı davada, bugün yapılan duruşmada tahliyesine karar verildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Aysever’in mütalaadan farklı olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Verilen kararda, Aysever’in cezasının erteleneceği, bir yıl süreyle denetime tabi tutulacağı ve tahliyesine karar verildiği bildirildi.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYORDU

Aysever hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen yılın sonunda düzenlediği bir sosyal medya yayınında, “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadelerini kullanması üzerine Aysever hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklandı.