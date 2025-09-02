40 Yaş Üstü Erkeklere Şantaj Yapılıyor

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Türkiye genelinde 40 yaş üstü erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık metodu ile karşılaşıyor. Organize bir çetenin, telefonla aradığı kişilerle şantaj yaparak, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” dediği bildiriliyor. Bu çetenin özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef alması dikkat çekiyor.

SISTEMIN İŞLEYİŞİ

Çetenin mağdurları arayarak, “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” şeklinde korkutucu bir mesaj veriyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” tehdidi ile kişilere baskı yaparak para talep ediyor. Mağdurların bu sitelerle bağlantısı olmamasına rağmen, “dosya açacağız” bahanesiyle ödeme talep ediliyor.

KORKU VE UTANMA BASKISI

Bu tür psikolojik baskılar, mağdurları zor durumda bırakıyor. Korku ve utanç duygusuyla pek çok kişi neye uğradığını anlamadan ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ARTIŞ

Ayrıca, dolandırıcılık suçlarının artışı resmi raporlara da yansıyor. Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik yayınladığı bilgilerde, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık olarak kaydediliyor. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılmışken, 2024’te bu sayı yüzde 41 artarak 169 bine ulaşıyor. Bu durumun ardından, uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçlarında da artış gözlemleniyor. 2023 yılına kıyasla, uyuşturucu kullanım ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinden ise yüzde 21 artış gösteriyor. Bazı suç dosyalarında azalma da yaşanıyor, fakat bu düşüş oranları oldukça düşük; en yüksek azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta görülüyor.