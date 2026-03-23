40 Yeni Meslek İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

40 MESLEKTE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU

Mesleki Yeterlilik Belgesi, 40 farklı meslek için zorunlu hale getirildi. “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi olan meslekler arasında; “Atık ayırma işçisi, atık koordinatörü, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4), batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5), beton pompa operatörü, bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı, bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı, biyogaz sistemleri personeli, buhar kazanı operatörü, dökümcü, ekskavatör operatörü, elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3), elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4), florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli, fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4), fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5), ısıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı, iş makinesi bakım ve onarımcısı, işletme elektrik bakımcısı, kızgın yağ kazanı operatörü, maçacı, matkap tezgah işçisi (seviye 3), matkap tezgah işçisi (seviye 4), mermer-doğaltaş imalat elemanı, mermer-doğaltaş ocakçısı, mobil vinç operatörü, nezaretçi (maden), rüzgar güç sistemi personeli (seviye 4), rüzgar güç sistemi personeli (seviye 5), sıcak su kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı, tahlisiyeci (maden), tehlikeli atık toplayıcısı ve tehlikeli madde taşımacılığı şoförü” yer alıyor.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DE VURGULANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık.” dedi. Söz konusu düzenleme ile belgeli meslek sayısının 204’ten 244’e yükseldiği belirtildi.