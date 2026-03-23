Adana Demirspor’un Puan Silme Cezası 60’a Ulaştı

FIFA DISCIPLIN KOMITESİ’NDEN AĞIR CEZA

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Adana Demirspor’a bir dosya üzerinden 6 puan tenzili cezası verildiği belirtildi. Bu sezon, Adana Demirspor toplamda 60 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı. Geçen sezon Süper Lig’den düşen bu takım, bu sezonda 2. Lig’e düşme tehlikesiyle karşılaşıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç futbolcularla mücadele eden ekip, 32 karşılaşmada galibiyet elde edemedi ve 3 beraberlik ile 29 mağlubiyet aldı.

BİR DÖNEM YILDIZ YAĞMURU

Süper Lig’de mücadele eden ve başkan Murat Sancak döneminde Balotelli, Dzyuba, Onyekuru, Cisse, Belhanda gibi yıldız futbolcularla imza atan Adana Demirspor, şu an zor günler geçiriyor.

YÖNETİMİ TARAFTAR ALMIŞTI

Adana Demirspor’un yeni sahibi artık taraftarı oldu. Mali krizle mücadele eden kulüpte, yönetim Şimşekler Grubu önderliğindeki yapıya devredildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “- Başlattığımız ‘Yaşasın Demirspor’ kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. – Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir.” Ayrıca, futbol bahis soruşturmasında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın, ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliye edildiği bildirildi.

