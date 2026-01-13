46 İlde İhracat Artışı Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 ile bir önceki yıla ait ihracat verilerini illere göre açıkladı. Türkiye genelinde geçen yıl 33 il, ihracat miktarını 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardı. Ayrıca 46 ilde ihracat artışı gözlemlendi.

İSTANBUL EN YÜKSEK İHRACAT YAPAN İL

Açıklanan verilere göre, İstanbul, Aralık ayında 5 milyar 688 milyon dolarlık ihracatla en yüksek ihracatı gerçekleştiren il oldu. Kentin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9’luk bir artış gösterdi.

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA

İstanbul’un ardından Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Kocaeli’nin ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında bir azalma kaydedildi. İzmir ise 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırayı alırken, bu ilde de yüzde 8,2’lik bir azalma gözlendi.

İSTANBUL’UN İHRACATINDA KIYMETLİ TAŞLAR ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’un ihracatında en çok yer tutan kalemler arasında kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar, 888 milyon 979 bin dolarla başı çekti. Bu kalemi, 628 milyon 501 bin dolarla hava taşıtları ve uzay taşıtları izlerken, kazanlar ve makineler 502 milyon 301 bin dolara ulaştı. Kocaeli’de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 156 milyon 158 bin dolarla ön plana çıktı. Ardından elektrikli makine ve cihazlar 269 milyon 747 bin dolarla, mineral yakıtlar ve mineral yağlar ise 238 milyon 244 bin dolarla takip etti. İzmir’in ihracatında ise mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 356 milyon 699 bin dolarla başı çekti.

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul’un dış satımında en çok yer alan ülke, 408 milyon 848 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi 355 milyon 42 bin dolarla Almanya ve 309 milyon 823 bin dolarla Pakistan takip etti. Kocaeli ise en fazla ihracatı 288 milyon 211 bin dolarla İngiltere’ye gerçekleştirdi. Bu ülkeden sonra, 249 milyon 709 bin dolarla Almanya ve 203 milyon 450 bin dolarla Slovenya geldi. İzmir’in dış satımında en çok görülen ülke ise 186 milyon 279 bin dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 151 milyon 231 bin dolarla ABD ve 122 milyon 773 bin dolarla Hollanda izledi.

31 İL 1 MİLYAR DOLAR ALTINDA İHRACAT YAPTI

Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 31 olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl ise Bolu ve Giresun’un eklenmesiyle bu sayı 33’e çıkarak, 46 il ihracatını artırmayı başardı.