Trump: İran’a Yönelik Operasyonlarda Çok İyi İlerliyoruz

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. İki lider, basın karşısında açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a yönelik devam eden Epic Fury Operasyonu hakkında bilgi veren Trump, “Gördüğünüz gibi süreç çok iyi ilerliyor. Donanma devre dışı kaldı. Hava kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Radar sistemleri de devre dışı kaldı. Neredeyse her şeyleri etkisiz hale getirildi. İzleyeceğiz ama çok iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“DİĞERİLERİ ATTIKLARI ADIMLARLA BAŞLATACAKLARDI”

İsrail’in ABD’yi İran’a saldırılar başlatmaya zorlayıp zorlamadığı sorusuna Trump, “Hayır. Bunu ben zorlayabilir olabilirim. Bu kişiler önce saldırı yapabilirlerdi. Eğer biz harekete geçmeseydik, ilk saldırıyı onlar gerçekleştirecekti” yanıtını verdi. “Büyük bir etki yarattık. Çünkü sahip oldukları her şey devre dışı bırakıldı. Füze stokları hızla azalıyor. İlginç bir durum var, tarafsız sayılan ülkelere saldırıyorlar. O ülkeler şu anda onlara karşı savaşıyor. Olayla ilgisi olmayan hedeflere saldırıyorlar. Biz ise daha hedefe yönelik saldırılar yapıyoruz. Artık hava savunmaları kalmadı, tespit edebilecek durumları da yok. Çok ağır bedel ödeyecekler. Bu kişiler kötü insanlar. Son üç haftada 35 bin protestocu öldürdüler” ifadesini kullandı.

“LİDER KADROSUNU SAF DIŞI BIRAKTIK”

Trump, ABD’nin ilk saldırı dalgasında lider kadrosundan 49 kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirtti. “Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha vurduk. Bu önemli bir darbe olarak görünüyor” diye ekledi. En kötü senaryonun ne olabileceği sorusuna Trump, “Askeri açıdan onlara büyük darbe vurduk. Hala birkaç füze atıyorlar ama yakında o imkânları da kalmayacak. En kötü senaryo, İran’ı vurmamız ve bir önceki yönetim kadar kötü birinin yönetime gelmesi” yanıtını verdi.

“GEREKİRSE TANKERLERE REFAKAT EDECEĞİZ”

Trump, İran’a yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’nda deniz ticaretinin artan güvenlik risklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. “Körfezden geçen deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması yönünde talimat verdim. Gerekirse ABD Donanması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri korumaya başlayacak” dedi. “Ne olursa olsun, ABD küresel enerji akışının kesintisiz sürmesini sağlayacaktır” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

“LİDERLİK İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜM İSİMLERİN ÇOĞU ÖLDÜ”

Trump, mevcut İran yönetimi için düşündüğü isimlere dair soruya, “Liderlik için düşündüğüm insanların çoğu artık hayatta değil. Başka bir grup daha var fakat onlar da kaybolmuş olabilir” cevabını verdi. Ayrıca devrik hükümdarın oğlu Rıza Pehlevi hakkında, “İyi bir insana benziyor ama ülke içinden biri daha doğru olabilir” ifadesinde bulundu.

“İSPANYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ SONLANDIRACAĞIZ”

Trump, bazı Avrupa ülkelerinin destek verebileceğini, bazılarının ise yardımlarda bulunmadığını belirtti. Bu bağlamda, “İspanya korkunç davrandı. Hazine Bakanı’na İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim” dedi. Trump sözlerine şöyle devam etti: “İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, gerekirse oraya uçabiliriz. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi sonlandırmayı düşünüyoruz.”

“PETROL FİYATLARI YÜKSEK AMA…”

Petrol fiyatlarının ABD ekonomisine etkisiyle ilgili, “Petrol fiyatları şu an yüksek. Ancak bu durum sona erdiğinde, daha önceki seviyesinin de altına düşeceğine inanıyorum” dedi. “Ülkemiz için adil bir ticaret için paralarını yo-yo gibi yönlendiren ülkelere tarifeler uygulamak zorundayız” şeklinde vurgulayıp, “Eğer bir ülke bize iyi davranmıyorsa ilişkileri durdurma hakkına sahibiz” ifadeleriyle durumu açıkladı.

“TİCARET ANLAŞMALARINI SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR”

Trump, yüzde 15 tarife uygulama süresinin beş ay olduğunu, bu süre içinde çeşitli incelemelerin yapılacağını belirtti. “Her ülke mevcut ticaret anlaşmasını sürdürmek istiyor” diyerek atağını sürdürdü. “Hayatımda pek çok iyi iş yaptım ama bu kadar fazla teşekkür almadım” diyerek destek gösterilerine değindi. İran’ın nükleer güçlenmesine karşı çıkan Trump, “Eğer gereken adımlar doğru şekilde atılmasaydı, İran kısa süre içerisinde güçlü bir nükleer silaha sahip olurdu” dedikten sonra Rusya-Ukrayna savaşının durumuna ilişkin, “Bunun daha kolay çözüleceğini düşünmüştüm” dedi.