Trump’ın İran Operasyonu Üzerine Açıklamaları Gündem Oluşturdu

ABD BAŞKANI TRUMP, ALMANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. İki lider, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’a yönelik devam eden Epic Fury Operasyonu hakkında bilgi vererek, “Gördüğünüz gibi süreç çok iyi ilerliyor. Donanmaları devre dışı kaldı. Hava kuvvetleri devre dışı bırakıldı. Radarları devre dışı bırakıldı. Neredeyse her şeyleri devre dışı bırakıldı. Nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz ama çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLK SALDIRIYI ONLAR YAPACAKTI”

İsrail’in, ABD’yi İran’a saldırı başlatmaya zorlayıp zorlamadığına dair soruya Trump, “Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü. Eğer biz yapmasaydık, ilk saldırıyı onlar yapacaktı” yanıtını verdi. Trump, “Çok güçlü bir etki oluşturduk. Çünkü neredeyse sahip oldukları her şey devre dışı bırakıldı. Füze stokları hızla eriyor. İlginç olan, tarafsız sayılabilecek ülkelere saldırıyor olmaları. Olayla ilgisi olmayan ülkelere saldırdılar. Otelleri ve apartmanları vuruyorlar. Biz ise daha uygun hedefleri vuruyoruz. Artık hava savunmaları yok, hiçbir tespit imkanları da kalmadı. Çok ağır bedel ödeyecekler. Bunlar kötü insanlar. Son üç haftada 35 bin protestocuyu öldürdüler” şeklinde konuştu.

“YENİ LİDERLİĞE BİR DARBE DAHA İNDİRİLDİ”

ABD’nin ilk saldırı dalgasında İran’ın lider kadrosunun 49 kişisini etkisiz hale getirdiğini belirten Trump, “Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor” dedi. En kötü senaryonun ne olacağına dair bir soruya ise Trump, “Askeri açıdan onları büyük ölçüde yendik. Hala birkaç füze atıyorlar ama yakında onu da yapamayacaklar. En kötü senaryo, İran’ı vurmamız ve bir önceki kişi kadar kötü birinin yönetimi ele geçirmesi. Beş yıl sonra yerine daha iyi birini koyamadığımızı fark etmek istemeyiz” yanıtını verdi.

“LİDERLİK İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜM İNSANLARIN ÇOĞU ÖLDÜ”

İran’ın yönetimi için akıllarında biri olup olmadığına dair bir soruya Trump, “Liderlik için düşündüğüm insanların çoğu öldü. Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir. Üçüncü bir dalga da gelecek” cevabını verdi. Devlet dışındaki Pehlevi’nin İran yönetimine gelmesine ilişkin soruya ise, Trump “Çok iyi birine benziyor ama bana kalırsa ülke içinden biri daha uygun olabilir. Güzel bir insan gibi görünüyor. Öncekiler radikal manyaklardı” dedi.

“İSPANYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KESİYORUZ”

Trump, operasyonlarda bazı Avrupa ülkelerinin kendilerine yardımcı olduğunu, bazılarının ise olmadığını belirterek, “İspanya korkunç davrandı. Hatta Scott’a İspanya ile tüm işleri kesmesini söyledim. Her şey, benim talebim üzerine her Avrupa ülkesinin (savunma harcamaları için) yüzde 5 ödemesi gerektiğini söylediğimde başladı. Zaten yapmaları gereken buydu. Herkes buna hevesliydi, Almanya da dahil. Ama İspanya yapmadı” paylaşımında bulundu. Trump, “İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamızı söyleyemez” ifadelerini kullandı.

“PETROL FİYATLARI YÜKSEK”

Yükselen petrol fiyatlarının ABD ekonomisine etkisi hakkında bir soruya Trump, “Petrol fiyatları şu an yüksek fakat bu durum sona erdiğinde önceki seviyesinden de aşağı düşeceğine inanıyorum” dedi. Gümrük tarifeleriyle ilgili bir soruya cevap verdiğinde ise Trump, “Tarifeler, ülkemizi çok zengin hale getirdi. Paralarıyla oynayan ülkelere tarife uygulamak zorundayız” dedi. Ayrıca, “Eğer bir ülke bize iyi davranmıyorsa, başkan Kongre’ye gitmeden ilişkileri durdurma hakkına sahip. İlginç değil mi?” diye ekledi.

“HER ÜLKE MEVCUT ANLAŞMANI SÜRDÜRMEK İSTİYOR”

ABD’nin tüm ülkelere yüzde 15 tarife kararının uygulanmasıyla ilgili soruya Trump, “Beş aya kadar olan bir süre var, bu süre boyunca yüzde 15 tarife uygulayabiliriz. Bu sırada çeşitli incelemeleri gerçekleştiriyoruz ve farklı ülkelere farklı tarifeler açıklayacağız” yanıtını verdi. Trump, “Her ülke mevcut (ticaret) anlaşmasını sürdürmek istiyor” dedi. İran konusunda ABD’nin pozisyonuna destek artırıldığını belirten Trump, “İnsanlar yaptığımız şeyden memnun” dedi.

“İRAN, BİR AY İÇİNDE GÜÇLÜ BİR NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURDU”

Geçen yıl haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıya değinen Trump, “Gece Yarısı Çekici adlı saldırıyı yapmasaydık, İran bir ay içinde çok güçlü bir nükleer silaha sahip olurdu. Ama yaptık, zamanlama mükemmeldi” yorumunu yaptı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusundaki değerlendirmesinde ise Trump, “Çok yüksek. Bunun daha kolay çözüleceğini düşünmüştüm” şeklinde konuştu. Ukrayna’daki savaşta aylık asker ölümleri hakkında bilgi verirken, “Bitmesini çok isterim. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü bu” ifadelerini kullandı.