Rumeyle Sahasında Petrol Üretimi Durduruldu

Orta Doğu’daki artan gerilimlerin ekonomik sonuçları masaya yatırılıyor. İsrail ve ABD’nin koordineli şekilde düzenlediği kapsamlı hava saldırısı, İran’ı hedef aldı. Bu saldırılarda çok sayıda İranlı yüksek düzeyde yetkili hayatını kaybetti; bunlar arasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de bulunduğu ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

İran, gerçekleştirilen saldırılara karşı cevap verme kararı aldı ve önemli bir stratejik hamle yaparak Hürmüz Boğazı’nı kapatma eyleminde bulundu. Bu durum, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından birini olumsuz etkiliyor.

İRAK BASRA’DA PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU

Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ardından Basra’daki Rumeyle petrol sahasında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, kuruma gönderdiği yazıda, “uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda” Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, deniz trafiğinde aksamalara yol açtığını belirtti.

TANKER SIKINTISI YAŞANIYOR

Bu durumun, Irak’ın güney limanlarında tanker sıkıntısına neden olduğu ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azaldığı kaydediliyor. Ayrıca, mevcut petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükseldiği ifade edildi. Bakanlık, “Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur” açıklamasını yaptı.

GÜNLÜK BİR BUÇUK MİLYON VARİL ÜRETİM

Irak’ın en büyük petrol üretim noktalarından biri olan Basra’daki Rumeyle sahasında, günlük yaklaşık bir buçuk milyon varil petrol üretildiği biliniyor; bu rakam, ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birine denk geliyor.