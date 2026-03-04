İzmir’de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı

izmir-de-uyusturucu-operasyonlarinda-7-kisi-tutuklandi

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılığını ortaya koydu.

3 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda önemli bulgulara ulaştı. Yapılan aramalarda, 315 satışa hazır uyuşturucu madde, 448 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suç gelirine yönelik olarak değerlendirilen 28 bin 580 TL nakit para ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Rumeyle Sahasında Petrol Üretimi Durduruldu

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, Irak petrol üretimi Rumeyle sahasında durdurulma kararı aldı.
Gündem

Trump’ın İran Operasyonu Üzerine Açıklamaları Gündem Oluşturdu

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili olarak, "Eğer biz harekete geçmeseydik, onlar ilk saldırıyı gerçekleştirecekti" şeklinde bir açıklama yaptı.
Gündem

Trump: İran’a Yönelik Operasyonlarda Çok İyi İlerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki deniz ticaretinin güvenliğini artırma talimatı verdi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin korunması için Donanma'nın harekete geçeceğini açıkladı.
Gündem

Balıkesir’de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesinde boş bir arazide bulunan kadın cesedinin kayıp Dilufraz Chulieva’ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Gündem

UAEA Başkanı Grossi’nden İran Açıklaması: Kanıt Yok

UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer silah üretimiyle ilgili herhangi bir delil olmadığını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.