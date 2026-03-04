İzmir’de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılığını ortaya koydu.
3 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda önemli bulgulara ulaştı. Yapılan aramalarda, 315 satışa hazır uyuşturucu madde, 448 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suç gelirine yönelik olarak değerlendirilen 28 bin 580 TL nakit para ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.